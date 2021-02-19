"Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", — сказал Песков.