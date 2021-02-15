Немецкий депутат обвинил Берлин в сокрытии сведений по Навальному 

"Представьте себе, что несколько лиц въезжают в Германию вместе с человеком, который был отравлен очень опасным нервно-паралитическим веществом. Плюс предметы, на которых тоже есть следы яда. И на вопрос, правильно ли транспортировались эти предметы, федеральное правительство ответило, что им это не интересно… В случае с Навальным это не единственное, что вызывает большие сомнения — вся «информационная политика» федерального правительства состоит из блокирования, замалчивания и сокрытия. Российские запросы о правовой помощи: секретно. Русские следователи в Германии: секретно. Кто навещал Навального в больнице: мы не знаем", — заявил Фризен.

Ранее правительство ФРГ официально ответило на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по ситуации вокруг Навального. Текст данного документа есть в распоряжении РИА Новости. В ответе, в частности, говорится, что кабмину неизвестно о мерах безопасности, принятых в берлинской клинике Charite в связи с госпитализацией Навального. В правительстве также отказались отвечать на какие-либо вопросы о предметах, на которых якобы были обнаружены следы яда, уточнив только, что это же вещество было обнаружено в крови Навального. Все вопросы о российских запросах об оказании правовой помощи по данной ситуации были отклонены с формулировкой, что правительство не вдается в детали процедуры оказания правовой помощи между странами.

Согласно ответам правительства, в Берлин Навальный прибыл в сопровождении супруги и пресс-секретаря. На вопрос депутатов, не наблюдались ли у них признаки отравления, в кабмине ответили отрицательно.

В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска . По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию . После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу «отравления» Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.