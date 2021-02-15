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Москва

США вложат 2,5 млн долларов в «мягкую силу» на Балканах 

Российская Газета и ещё 1 16 часов назад
Госдепартамент США объявил конкурс на грант в размере 2,5 млн долларов на развитие гражданского общества в странах Западных Балкан, передает телеканал RT.
Большая часть суммы пойдет на поддержку профильных неправительственных организаций в Сербии, Боснии и Герцеговине, самопровозглашенном Косово, Албании, Черногории и Северной Македонии.
Согласно размещенному на сайте ведомства описанию гранта, Вашингтон ищет специалистов по разработке и осуществлению кампаний для оказания «мирного давления» на правительства балканских стран. Заявленная цель инициативы — проведение реформ и борьба с коррупцией.
Сообщается, что курировать проект будет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа.
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Конфликты , Госдеп США , Russia Today , Албания , Босния и Герцеговина , Сербия , США , Черногория
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