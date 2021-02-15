МВФ отказал Киеву в поддержке

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Чиновник рассказал, что в декабре 2020 года и в январе 2021 года представители МВФ обсуждали с властями Украины прогресс реализации реформ, необходимых для предоставления кредита.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — подчеркнул Люнгман.

Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждалось, в частности, усиление управления Национального банка Украины, уменьшение дефицита украинского бюджета и усиление борьбы с коррупцией.