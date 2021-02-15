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Москва

В МВФ прокомментировали итоги работы миссии на Украине 

ИА Regnum и ещё 7 10 часов назад
МВФ отказал Киеву в поддержке
Фото: Газета.Ru
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на Украине завершилась без принятия решения о выделении очередного транша. Об этом заявил представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщила пресс-служба фонда.
Чиновник рассказал, что в декабре 2020 года и в январе 2021 года представители МВФ обсуждали с властями Украины прогресс реализации реформ, необходимых для предоставления кредита.
«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — подчеркнул Люнгман.
Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждалось, в частности, усиление управления Национального банка Украины, уменьшение дефицита украинского бюджета и усиление борьбы с коррупцией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина «имеет чёткое видение» того, что нужно для получения очередного транша МВФ.
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Комментарии
Конфликты , Денис Шмыгаль , Йоста Люнгман , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Киев
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