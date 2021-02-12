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Заседание по импичменту Трампа возобновилось в Сенате Конгресса США 

ТАСС и ещё 7 23 часа назад
ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Заседание в рамках процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа возобновилось в Сенате Конгресса США в субботу. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа ведут американские телеканалы.
Процесс в рамках импичмента начался в Сенате во вторник. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, на что у них ушло около 10-11 часов вместо отведенных на это 16 часов. Сторона защиты изложила свою позицию в пятницу, потратив на это менее трех часов.
Заседание в субботу начнется с принятия решения о вызове свидетелей. Как пишет газета USA TODAY, официальных заявлений на этот счет сделано не было, однако обе стороны дали понять, что не видят необходимости в вызове свидетелей. Если свидетели вызывать не будут, то обвинители и представляющие интересы Трампа юристы выступят с заключительными заявлениями, на что в общей сложности отведено четыре часа. По подсчетам телекомпании CNN, при таком раскладе финальное голосование по импичменту может начаться в 15:00 по местному времени (23:00 мск).
Второй импичмент
Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.
Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената — минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.
Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.
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Комментарии
Конфликты , Чак Шумер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , USA Today , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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