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Москва

Захарова: Москва ждет, что США определятся с курсом в отношении РФ в течение месяца 

ТАСС и ещё 1 6 часов назад
Захарова: Москва ждет, что США определятся с курсом в отношении РФ в течение месяца
Фото: РИА Новости
Москва ожидает, что администрация президента США Джо Байдена определится со своими подходами к политике на российском направлении в течение ближайшего месяца. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Я думаю, что где-то в течение, наверное, текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они должны начать их воплощать", — сказала она.

Захарова напомнила, что пока состоялись только телефонные разговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом и между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мне кажется, пока идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере, международной повестки эти подходы не анонсировались", — пояснила она.
Инаугурация нынешнего президента США Джо Байдена состоялась 20 января. В Вашингтоне продолжается процесс кадровых назначений на ключевые посты, утверждения Сенатом Конгресса США выдвинутых Байденом кандидатур.
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Комментарии
Конфликты , Джозеф Байден , Мария Захарова , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Конгресс США , Администрация США , Эхо Москвы , Москва , США
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