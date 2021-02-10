CNN: в США расследуют дело о пропаже взрывчатки с военной базы Корпуса морской пехоты 

НЬЮ-ЙОРК , 10 февраля. /ТАСС/. Американские военные расследуют дело о пропаже взрывчатки с базы Корпуса морской пехоты США вблизи города Туэнтинайн-палмс (штат Калифорния). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на представителя следственного управления ВМС США Джеффа Хьюстона.

По его словам, соответствующее расследование было начато на прошлой неделе. При этом Хьюстон не привел подробностей относительно того, о каком типе и количестве взрывчатого вещества идет речь. «В связи с продолжающимся расследованием следственное управление ВМС США не вправе комментировать, подтверждать или опровергать сведения, имеющие к нему отношение», — приводит CNN его слова.