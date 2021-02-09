Зюганов назвал условия для возрождения СССР 

Чтобы возродить СССР, России нужен новый политический курс, патриотическая власть, иная информационная политика и конструктивные отношения с соседними странами. Об этом NEWS.ru рассказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов . По его мнению, в данный исторический момент для этого существуют все условия.

Нужен новый курс, нужна патриотическая власть, иная информационная политика, надо максимально выстраивать конструктивную политику с Украиной Белоруссией . Для этого есть все условия, и их надо реализовывать. Разрушение СССР было во многом искусственным и предательским. Страну обязаны были сохранить, тем более народ проголосовал за жизнь в единой стране на референдуме в марте 91 года. Воля народа в соответствии с любой конституцией — это высший закон. И народ имеет право реализовать свою волю. Я уверен, что если в Кремле будет государственно ответственная и патриотическая власть, она может провести политику по собиранию, — рассказывает Зюганов.

По мнению главы коммунистической партии, в одиночку в XXI веке никто не выживет. России, отметил он, «сам Бог велел провести мост между Европой и Азией».

Пекин уже сумел убедить соседей о всеобъемлющем партнёрстве. Туда вошли Япония, Индия, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Это очень мощный экономический союз. А нам сам Бог велел провести мост между Европой и Азией. И если умно провести политику, то мы можем собрать вокруг себя то пространство, которое наша страна собирала и в форме Российской империи, и великого Советского Союза, — заключил Зюганов.