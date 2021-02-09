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Москва

Зюганов назвал условия для возрождения СССР 

News.ru 9 февраля 2021
Чтобы возродить СССР, России нужен новый политический курс, патриотическая власть, иная информационная политика и конструктивные отношения с соседними странами. Об этом NEWS.ru рассказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, в данный исторический момент для этого существуют все условия.
Нужен новый курс, нужна патриотическая власть, иная информационная политика, надо максимально выстраивать конструктивную политику с Украиной и Белоруссией. Для этого есть все условия, и их надо реализовывать. Разрушение СССР было во многом искусственным и предательским. Страну обязаны были сохранить, тем более народ проголосовал за жизнь в единой стране на референдуме в марте 91 года. Воля народа в соответствии с любой конституцией — это высший закон. И народ имеет право реализовать свою волю. Я уверен, что если в Кремле будет государственно ответственная и патриотическая власть, она может провести политику по собиранию, — рассказывает Зюганов.
По мнению главы коммунистической партии, в одиночку в XXI веке никто не выживет. России, отметил он, «сам Бог велел провести мост между Европой и Азией».
Пекин уже сумел убедить соседей о всеобъемлющем партнёрстве. Туда вошли Япония, Индия, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Это очень мощный экономический союз. А нам сам Бог велел провести мост между Европой и Азией. И если умно провести политику, то мы можем собрать вокруг себя то пространство, которое наша страна собирала и в форме Российской империи, и великого Советского Союза, — заключил Зюганов.
Как ранее писал NEWS.ru, в США заявили, что отстают от России в модернизации ядерного оружия. О недостатках своего арсенала заявил бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин.
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Комментарии
Конфликты , СССР , Геннадий Зюганов , Джек Кин , КПРФ
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