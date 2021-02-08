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Avia.pro: турецкие дроны Bayraktar TB2 почти не применялись для ударов во время войны в Карабахе 

Аргументы Недели 8 февраля 2021
Avia.pro: турецкие дроны Bayraktar TB2 почти не применялись для ударов во время войны в Карабахе
Фото: Аргументы Недели
Турецкие Bayraktar TB2 почти не применялись для нанесения ударов в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы. Как пишет портал Avia.pro, вопреки заявлениям турецкой и азербайджанской сторон о больших возможностях Bayraktar TB2, во время осеннего противостояния в Закавказье данные дроны получили минимальное боевое применение.
Таких случаев зафиксировано не более двенадцати раз, говорится в процитированной публикации. Авторы сайта отмечают, что по большей части беспилотники использовались силами Баку для осуществления разведывательных миссий, а также целеуказания и корректировки огня артиллерии.
Ранее издание «ПолитРоссия» написало, что истребитель Су-57 получил возможность ослеплять оборону Североатлантического альянса.
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Конфликты , НАТО , Азербайджан , Баку
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