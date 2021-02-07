МОСКВА , 7 фев — РИА Новости. Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал о последствиях отказа Европы от проекта «Северный поток — 2». Его слова приводит телеканал "360"

"Если ты не хочешь вообще угробить свою экономику, это означает необходимость потребления газа", — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран. Газопровод «Северный поток — 2» — единственный способ для этих государств получать стабильные поставки дешевого газа. Рогулев уверен, что в Берлине это прекрасно понимают, поскольку для них это вопрос выживания.

"Но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к «Северному потоку — 2» новый президент США Джо Байден ", — отметил он.

По словам специалиста, нынешний глава Белого Дома не так заинтересован в продаже американского СПГ, как бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп

Рогулев также напомнил, что Вашингтон всегда был против газопровода из России в Германию. Об этом проекте начали говорить еще в 1970-х годах. По его словам, позиция США по этому вопросу не меняется, усиливается только давление на немцев ради отмены проекта.