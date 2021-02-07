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Канцлер Австрии готов привиться от коронавируса «Спутником V» 

Вечерняя Москва и ещё 2 7 февраля 2021
Канцлер Австрии готов привиться от коронавируса «Спутником V»
Фото: Lenta.ru
Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что готов привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.
— Да, готов, если вакцины одобрят в Европе, — сообщил он в интервью изданию Welt am Sonntag в ответ на соответствующий вопрос.
Курц отметил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать производство препарата в стране. Он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главным является их эффективность, безопасность и доступность, а не ведение «геополитических сражений» из-за них.
Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербская.
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Комментарии
Конфликты , COVID-19 , Себастьян Курц , ЕС , Австрия
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