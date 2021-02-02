Байден отменил еще одно решение Трампа

"Я считаю необходимым и целесообразным в свете интересов нашей нацбезопасности в настоящее время сохранить тарифный режим в отношении импорта алюминиевой продукции из ОАЭ", — говорится в документе.

"С моей точки зрения, имеющиеся свидетельства указывают на то, что импорт [алюминия] из ОАЭ по-прежнему может привести к вытеснению внутреннего производства и тем самым представляет угрозу для нашей национальной безопасности", — пояснил Байден.

О решении Трампа отменить десятипроцентные пошлины на алюминий из ОАЭ было объявлено 20 января — в день инаугурации Байдена.