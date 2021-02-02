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Москва

Байден отменил распоряжение Трампа о прекращении действия пошлин на алюминий из ОАЭ 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Байден отменил еще одно решение Трампа
Фото: Lenta.ru
ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отменил распоряжение предыдущего главы государства Дональда Трампа о прекращении действия с 3 февраля ввозных пошлин на алюминий из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ). Соответствующую прокламацию Байдена распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.
"Я считаю необходимым и целесообразным в свете интересов нашей нацбезопасности в настоящее время сохранить тарифный режим в отношении импорта алюминиевой продукции из ОАЭ", — говорится в документе.
"С моей точки зрения, имеющиеся свидетельства указывают на то, что импорт [алюминия] из ОАЭ по-прежнему может привести к вытеснению внутреннего производства и тем самым представляет угрозу для нашей национальной безопасности", — пояснил Байден.
О решении Трампа отменить десятипроцентные пошлины на алюминий из ОАЭ было объявлено 20 января — в день инаугурации Байдена.
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Конфликты , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
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