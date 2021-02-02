В Крыму отвергли опасность для Украины после размещения военных

Замглавы Госсовета Крыма Ефим Фикс отверг опасения украинского военного эксперта Михаила Самуся по поводу якобы опасности для Украины со стороны размещенных на российском полуострове военных. По его словам, никто на Украину не посягает и не будет посягать в будущем.

Опасения некоторой части жителей Украины из-за воинских подразделений в Крыму беспочвенны — российские военные никому не угрожают, так зампредседателя крымского Госсовета Ефим Фикс ответил на слова украинского военного эксперта Михаила Самуся, назвавшего полуостров, входящий в состав РФ , «угрозой» для Киева

«Пусть дети спят спокойно, дядя их не обидит. Никто на Украину не посягает и не будет посягать в будущем. Крым мирный и никогда не воевал со своими соседями», — приводит сайт kp.ru слова крымского политика.

Кроме того, вице-спикер пригласил украинское политическое руководство и представителей экспертного сообщества посетить российский полуостров.

«Нужно жить в мире и не пугать друг друга. А средства защиты на полуострове разместили только против тех, кто может сдуру или по пьяни посягнуть на территорию России. Сами мы никому не угрожали. У нас другая задача: развивать Крым и делать его комфортным для наших гостей», — подытожил депутат.

Как утверждал Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, основную угрозу для Украины в Крыму представляют «морские силы, авиация и ракеты».

Он добавил, что сейчас на «непотопляемом авианосце Крым» дислоцированы порядка 200 крылатых ракет — в том числе и способных поразить цель на расстоянии до 2,5 тыс. км ядерным зарядом.

Аналитик признал, что Россия сейчас полностью контролирует Черное море и «в любой момент» может заблокировать украинские гавани. Поэтому, считает он, Киев должен развивать свои военно-морские силы гораздо активнее.

«К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов», — поделился соображениями специалист.

Самусь добавил, что какие-то изменения начались с украинским флотом только сейчас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в Крыму в последние годы существенно увеличилась группировка вооруженных сил РФ.

В ответ депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик указал, что мощная армейская группировка на полуострове создана в первую очередь для ответа на непрекращающиеся провокации со стороны Североатлантического альянса.

«С 2014 года НАТО сделала все, чтобы мы выбрали именно такой путь», — заявил парламентарий.

В свою очередь, представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков подчеркнул, что НАТО усиливает присутствие в регионе Черного моря, а Россия отвечает «на агрессивную политику» альянса.

Российские военные в четверг, 28 января, сообщили, что в акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter, который может быть вооружен, среди прочего, 61 крылатой ракетой Tomahawk.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в этой связи указала, что Альянс «увеличил свое оборонительное присутствие» в Черном море «в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи» в этом регионе. Она также подчеркнула, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО.

В октябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский во время обращения с ежегодным посланием к Верховной раде заявил, что Украина построит две военно-морские базы на Черном море для «защиты всего региона».

По словам президента Украины, тот, «кто отдал Крым без боя», должен понести ответственность.

В свою очередь, экс-командующий Военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго призвал НАТО брать пример с России в тактике защиты своих берегов.

Среди прочего, он упомянул A2AD (англ. anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) — концепцию сдерживания противника (как правило комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность.