В ДНР местный житель пострадал при обстреле украинскими силовиками

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела посёлка Александровка со стороны украинских силовиков.
«Вооружённые формирования Украины ведут массированные обстрелы юго-западных окраин Донецка. По предварительным данным, ранен мирный житель населённого пункта Александровка», — цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.
Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ополченцами беспилотника ВСУ на окраине Донецка.