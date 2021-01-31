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Москва

В ДНР сообщили о ранении местного жителя в результате обстрела 

RT на русском и ещё 1 13 минут назад
В ДНР местный житель пострадал при обстреле украинскими силовиками
Фото: ТАСС
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела посёлка Александровка со стороны украинских силовиков.

«Вооружённые формирования Украины ведут массированные обстрелы юго-западных окраин Донецка. По предварительным данным, ранен мирный житель населённого пункта Александровка», — цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ополченцами беспилотника ВСУ на окраине Донецка.
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Конфликты , Армия , В мире , Александровка , Донецк
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