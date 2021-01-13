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Москва

Кто подставил советский спецназ: 30 лет событиям в Вильнюсе 

Александр Котлеткин 18 минут назад
13 января 1991 года произошел штурм Вильнюсского телецентра советскими силовиками.
Днем ранее Верховный Совет Литвы заявил, что СССР является агрессором и призвал население республики к борьбе с «русскими захватчиками». Об этом рассказывает РИА Новости. Ночью 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. Силовики рассчитывали занять окруженное толпой митингующих здание парламента республики и телецентр.
В ходе столкновений протестующих с военными при попытке захвата телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Среди погибших был и сотрудник спецподразделения "Альфа", застреленный в спину.
До сих пор точно не ясно, кто виновен в гибели людей. Литовские власти обвиняют в этом союзное руководство. Президент СССР Михаил Горбачёв впоследствии заявлял, что ничего не знал о событиях в Вильнюсе. Советские силовики утверждали, что приказ занять телецентр получили от Михаила Горбачева, стреляли только в воздух и холостыми зарядами.
Часть экспертов считают, что митингующие были расстреляны с крыш домов боевиками-снайперами, входившими в организацию "Саюдис" (общественно-политическое движение за выход Литовской ССР из состава СССР).
События в Вильнюсе нанесли большой урон имиджу Михаила Горбачева. На Западе считают, что штурм Вильнюсского телецентра стал фактически концом СССР.
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Конфликты , Фото , Михаил Горбачев , РИА Новости
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