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Полиция вытеснила протестующих из зала заседаний сената США 

RT на русском 47 минут назад
Полиция вытеснила протестующих из зала заседаний сената США
Фото: Reuters
Сотрудники полиции смогли вытеснить протестующих из зала заседаний сената конгресса США.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции.
По его словам, демонстрантов вытеснили из всего крыла Капитолия, в котором располагается сенат.
Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената.
По данным СМИ, в ходе протестов был ранен один человек.
RT ведёт трансляцию.
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Конфликты , В мире , Сенат США , МВД , США
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