Полиция вытеснила протестующих из зала заседаний сената США 

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Сотрудники полиции смогли вытеснить протестующих из зала заседаний сената конгресса США

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, демонстрантов вытеснили из всего крыла Капитолия, в котором располагается сенат.