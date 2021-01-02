В Армении потребовали вернуть военнопленных из Азербайджана 

"Заявление президента Азербайджана прямо противоречит требованиям восьмого пункта трехстороннего соглашения от 9 ноября, касающегося возвращения пленных и других лиц, находящихся в несвободе. Армянские военнослужащие, плененные азербайджанскими военными, должны быть незамедлительно освобождены и возвращены в Армению. Это должно быть сделано незамедлительно и без каких-либо предисловий. По статусу они военнопленные", — написал Татоян в соцсети Facebook.