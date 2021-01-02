В Армении потребовали вернуть военнопленных из Азербайджана 

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что находящиеся в Азербайджане армянские военнопленные должны быть незамедлительно возвращены на родину без каких-либо предусловий, как это предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении боевых действий в Карабахе.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром, заявил, что армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на контролируемых Баку территориях, "не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы".
По словам омбудсмена, заявление Алиева ставит под сомнение статус армянских военнопленных, "грубо нарушает послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека".
"Заявление президента Азербайджана прямо противоречит требованиям восьмого пункта трехстороннего соглашения от 9 ноября, касающегося возвращения пленных и других лиц, находящихся в несвободе. Армянские военнослужащие, плененные азербайджанскими военными, должны быть незамедлительно освобождены и возвращены в Армению. Это должно быть сделано незамедлительно и без каких-либо предисловий. По статусу они военнопленные", — написал Татоян в соцсети Facebook.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.