Киев готов к разведению войск в Донбассе

В ЛНР напомнили, что Киев должен выполнить старые обязательства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам для стабилизации ситуации в Донбассе. В частности, к новому этапу разведения войск, разминирования и обмена пленными. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

По словам Зеленского, «достичь мира реально». Обязательное условие — заинтересованность обеих сторон.

А в одной из республик Донбасса — Луганской — напомнили, что, в частности, если речь идет об обмене пленными, Киев для начала должен выполнить старые обязательства. И придерживаться формулы обмена «всех на всех».