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Москва

Зеленский заявил о готовности к новому этапу разведения войск в Донбассе 

ТК «Звезда» и ещё 1 17 минут назад
Киев готов к разведению войск в Донбассе
Фото: president.gov.ua
В ЛНР напомнили, что Киев должен выполнить старые обязательства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прямым переговорам для стабилизации ситуации в Донбассе. В частности, к новому этапу разведения войск, разминирования и обмена пленными. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.
По словам Зеленского, «достичь мира реально». Обязательное условие — заинтересованность обеих сторон.
А в одной из республик Донбасса — Луганской — напомнили, что, в частности, если речь идет об обмене пленными, Киев для начала должен выполнить старые обязательства. И придерживаться формулы обмена «всех на всех».
Ранее Зеленский сообщил, что Евросоюз предоставил Украине 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. По словам президента, эта мера стала сигналом поддержки ЕС экономической стабильности в стране.
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Конфликты , В мире , Владимир Зеленский , ЕС , Киев
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