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Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.
""Ответочка" Эрдогану за Карабах"
Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.
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Конфликты , Видео , В мире , Война, Карабах
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