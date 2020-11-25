«Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».