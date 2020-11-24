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Путин заявил о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе 

RT на русском и ещё 2 57 минут назад
Путин заявил о стабилизации обстановки в Карабахе
Фото: РИА Новости
Обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
По словам главы государства, главное, что удалось сделать, — это остановить кровопролитие.

«Россией в последнее время предпринимается ряд немалых усилий в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов. Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлёкшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении», — заявил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что для России разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно с точки зрения как внутренней безопасности, так и внешней политики и экономики.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.
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Конфликты , В мире , Политика , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Ереван
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