Путин заявил о стабилизации обстановки в Карабахе

«Россией в последнее время предпринимается ряд немалых усилий в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов. Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлёкшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении», — заявил российский лидер.