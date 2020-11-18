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Израиль нанёс ракетный удар по Дамаску

News.ruиещё 5
23 минуты назад
Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-кудс». Силы ПВО Арабской республики были вынуждены отражать удар в небе над Дамаском.
Израиль нанёс ракетный удар по Дамаску
Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look PressAmmar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press
Атака военных Израиля явилась ответом на установку самодельных взрывных устройств рядом с линией «Альфа», которая разделяет соседние страны, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.
Агентство САНА уточняет, что ракеты в Сирию летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 ноября израильская армия сообщила о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики. Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 ноября израильская армия сообщила о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики. Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.
Агентство САНА уточняет, что ракеты в Сирию летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 ноября израильская армия сообщила о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики. Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.
Конфликты,В мире,ЦАХАЛ,Израиль,Дамаск,Сирийская Арабская Республика,
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