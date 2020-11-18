Израиль нанёс ракетный удар по Дамаску

Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-кудс». Силы ПВО Арабской республики были вынуждены отражать удар в небе над Дамаском

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Атака военных Израиля явилась ответом на установку самодельных взрывных устройств рядом с линией «Альфа», которая разделяет соседние страны, говорится в заявлении ЦАХАЛ в Twitter.

Агентство САНА уточняет, что ракеты в Сирию летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 ноября израильская армия сообщила о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики. Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 ноября израильская армия сообщила о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики. Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.

Агентство САНА уточняет, что ракеты в Сирию летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.