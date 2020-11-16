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Глава МИД Армении подал в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава МИД Армении подал в отставку
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил в понедельник решение отправить в отставку главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

«Да, и еще я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна», — передает ТАСС его слова.

Позднее секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян выложила письменное заявление Мнацаканяна об отставке.

«Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять мое заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу», — написал Мнацаканян.

Ранее министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Мнацаканян обсудили реализацию заявления российского, армянского и азербайджанского президентов по урегулированию в Карабахе.
Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.
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Конфликты , В мире , Дмитрий Песков , Никол Пашинян , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения
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