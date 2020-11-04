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Возле Белого дома произошли стычки между полицией и митингующими 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Стало известно о первых стычках в США
Фото: РИА Новости
Стычки между полицией и митингующими произошли в Вашингтоне, где собравшиеся активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома.
Активисты приехали на грузовике с музыкальными колонками, постепенно вокруг собралась толпа. Полиция призвала собравшихся разойтись, однако призывы не возымели действия. Правоохранители попытались оттеснить активистов, собравшихся недалеко от Белого дома, в результате завязалась потасовка, передает РИА «Новости».
К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.
В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.
Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.
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Конфликты , В мире , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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