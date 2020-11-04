Стало известно о первых стычках в США

Стычки между полицией и митингующими произошли в Вашингтоне, где собравшиеся активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома.

Активисты приехали на грузовике с музыкальными колонками, постепенно вокруг собралась толпа. Полиция призвала собравшихся разойтись, однако призывы не возымели действия. Правоохранители попытались оттеснить активистов, собравшихся недалеко от Белого дома, в результате завязалась потасовка, передает РИА «Новости»

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.