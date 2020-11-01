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В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена 

Российская Газета 1 час назад
В США начались протесты
Фото: EPA
В Северной Каролине полиция разогнала около 200 сторонников демократической партии, вышедших на митинг, чтобы поддержать своего кандидата на предстоящих выборах президента США.
РИА Новости сообщает о задержании нескольких человек у здания суда округа Аламанс. Полицейские попросили митингующих разойтись, но те отказались. После этого стражи порядка применили перцовый газ и начали задерживать демонстрантов. В результате действий сотрудников полиции пострадали несколько несовершеннолетних.
Напомним, главу государства американцы будут выбирать 3 ноября. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
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Конфликты , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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