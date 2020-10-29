Официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о пяти ракетных ударах по Степанакерту за последние несколько минут.

— По предварительным данным, за последние несколько минут по Степанакерту было нанесено пять ракетных ударов, — сказано в сообщении в Telegram-канале центра.

В городе включили сирену воздушной тревоги. О пострадавших пока не сообщается.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством РФ, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.