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Инфоцентр Карабаха сообщил о пяти ракетных ударах по Степанакерту 

Вечерняя Москва и ещё 9 36 минут назад
Официальный информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о пяти ракетных ударах по Степанакерту за последние несколько минут.

— По предварительным данным, за последние несколько минут по Степанакерту было нанесено пять ракетных ударов, — сказано в сообщении в Telegram-канале центра.

В городе включили сирену воздушной тревоги. О пострадавших пока не сообщается.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством РФ, США и Франции.
27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.
9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, однако в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.
17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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Комментарии 9
Конфликты , Армия , Видео , Джейхун Байрамов , Зограб Мнацаканян , Сергей Лавров , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Иран , США , Стамбул , Степанакерт , Турция
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