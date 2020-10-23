В пятницу, 23 октября, госсекретарь США Майк Помпео планирует провести переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в целях содействия завершению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
Сам Помпео, комментируя предстоящую встречу и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сказал следующее:
«Это сложная дипломатическая ситуация. И мы, как и большинство европейских стран, по-прежнему считаем, что правильный путь вперед — это прекратить конфликт. Сказать, что необходима деэскалация, ни одна страна не должна вмешиваться, подливать масла в огонь. Никаких вооружений, никакой поддержки. Именно в этот момент потенциально может быть достигнуто дипломатическое решение, приемлемое для всех. Вот об этом я буду говорить с ними в пятницу».
Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели «раздельные встречи» в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Может ли Вашингтон занять более решительную позицию, чем Москва, и получится ли у Помпео договориться о прекращении конфликта? Рассуждает руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Алексей Малашенкоруководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» «Американцы себя вели достаточно пассивно в этом конфликте, потому что это их мало волновало. Были другие проблемы, особенно внешнеполитические, в канун выборов. Тот факт, что сейчас они туда едут, можно рассматривать в двух плоскостях. Первое, что, в общем, ни тот, ни другой не доволен разговорами с Лавровым, поскольку конфликт продолжается военный. Решить его с помощью еще кого-то, я имею в виду внешних, невозможно. Потому что Макрон однозначно за Армению. Видимо, поэтому нужна какая-то нейтральная сила, которую они видят в американцах. Что там будет происходить, я думаю, для них это необязательно. Но и тот и другой заручатся если не поддержкой, то, во всяком случае, пониманием. Их встреча ничего не принесет. Поэтому эта поездка носит во многом формальный характер. В каком-то плане ее можно рассматривать как вызов России, поэтому давайте подождем даже не какие будут заявления, а какая будет реакция [Алиева и Пашиняна]. А реакция что Ильхама, что Никола временами бывает непонятная».
Ереван и Баку привозят в Вашингтон какие-то свои идеи и аргументы, которые должны убедить Майка Помпео и, самое главное, президента Трампа в том, чтобы Соединенные Штаты поддержали ту или другую сторону в этом конфликте. При этом надо понимать, что до президентских выборов в США остается буквально несколько дней, поэтому рассчитывать тут на какую-то долгосрочную американскую стратегию в отношении карабахского конфликта не стоит, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам «Перед Трампом стоит довольно сложный вопрос, поскольку, с одной стороны, конечно, хотелось бы сейчас выступить таким миротворцем, если бы удалось найти по крайней мере временное решение конфликта. Это, может быть, дало бы Трампу дополнительные очки в избирательной кампании внутри страны. Но если говорить о том, кого бы Трамп скорее поддержал, то, конечно, это выбор нелегкий. Поскольку, с одной стороны, в Соединенных Штатах проживает значительная и очень влиятельная армянская диаспора, а с другой стороны, также понятно, что очень не хочется ссориться с Азербайджаном, поскольку Турция — это все-таки один из основных партнеров США по НАТО. Поэтому очень трудно здесь представить, как США могли бы включиться в разрешение этого конфликта, а тем более выступить в качестве главного миротворца, потеснив собой РФ. Думаю, что, наверное, этого не произойдет. Я думаю, что с обеих сторон это в каком-то смысле акт отчаяния. Сейчас американцам не до Нагорного Карабаха. Это может быть пиаровский ход, в большей степени, чем попытка добиться какого-то вхождения Вашингтона в решение проблем Нагорного Карабаха».
Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава призывает соблюдать прекращение огня в Нагорном Карабахе и выделяет более 250 тысяч долларов Международному комитету Красного Креста, который оказывает гуманитарную помощь жителям пострадавшим районов.
В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.