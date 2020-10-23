«Это сложная дипломатическая ситуация. И мы, как и большинство европейских стран, по-прежнему считаем, что правильный путь вперед — это прекратить конфликт. Сказать, что необходима деэскалация, ни одна страна не должна вмешиваться, подливать масла в огонь. Никаких вооружений, никакой поддержки. Именно в этот момент потенциально может быть достигнуто дипломатическое решение, приемлемое для всех. Вот об этом я буду говорить с ними в пятницу».