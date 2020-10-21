Карабах ждет от Макрона признания

Директор исследовательского центра «Ближний Восток - Кавказ», востоковед Станислав Тарасов , в свою очередь, не исключил, что Париж пойдет на признание НКР:

«СП»: - Но азербайджанский лидер уже заявлял не раз, что никогда не признает независимость армянского Карабаха