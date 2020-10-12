Ереван заявил об участии в Карабахе наемников ЧВК

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют "наемники, террористы и бойцы частных военных компаний".

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"Идет ожесточенная война, армянская армия ведет тяжелые бои с несколько раз превосходящими по численности турецко-азербайджанскими силами, которым полноценную поддержку оказывают турецкие ВВС, разведывательные и другие системы, большое количество наемников, террористов и частные военные компании", - написал Ованнисян в Facebook.

По его словам, карабахские силы успешно противостоят им.

"В соответствии с тактической и оперативной необходимостью Армия обороны может отступать, менять оборонительные рубежи, а также атаковать и контратаковать", - написал Ованнисян в Facebook.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.