Министры обороны России и Турции обсудили Карабах 

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"Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Акар выразил мнение, Армения должна немедленно прекратить "нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий".

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.