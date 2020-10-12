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Министры обороны России и Турции обсудили Карабах 

Газета.Ru и ещё 6 23 минуты назад
Министры обороны России и Турции обсудили Карабах
Фото: Газета.Ru
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на минобороны Турции.

"Наш министр в ходе телефонных переговоров с российским коллегой обсудил с ним нападение Армении на Азербайджан, ситуацию в сирийском Идлибе, Ливии и обменялся мнениями по вопросам безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Акар выразил мнение, Армения должна немедленно прекратить "нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий".
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Кавказ , Геноцид , Война, Карабах , Сергей Шойгу , Хулуси Акар , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Ливия , Турция
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