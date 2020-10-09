Пашинян и Макрон обсудили эскалацию в Карабахе

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Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что после серии телефонных переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым , президент РФ Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

По данным армянского кабмина, в ходе беседы Пашинян проинформировал президента Франции о продолжающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе.

"Макрон подчеркнул важность установления режима прекращения огня и проведения переговоров о мирном урегулировании конфликта в рамках призывов Минской группы ОБСЕ и президента России Владимира Путина от 8 октября", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, президент Франции также добавил, что поддерживает с Путиным прямую связь.

"Пашинян подчеркнул важность в сложившихся условиях реализации Нагорным Карабахом право на самоопределение и необходимость четких шагов международного сообщества в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.