«Ситуация кошмарная, а мир молчит» 

Не менее 20 мирных жителей погибли, 93 ранены, 5,8 тыс. человек понесли материальный ущерб с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. У пострадавших осколочные ранения лица, а также верхних и нижних конечностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена непризнанной НКР Артака Бегларяна, самой юной жертвой бомбардировок оказалась девятилетняя девочка. Ее двухлетний брат был транспортирован в Ереван с тяжелыми ранениями. Больше половины погибших мирных граждан — люди старше 50 лет. Семеро из 20 погибших — женщины.

«Очень кошмарная ситуация, а мир молчит. Бомбят мирных людей в XXI веке, это бесчеловечно», — возмутилась мирная жительница в беседе с корреспондентом BBC.

Вооруженный конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан тогда обвинили друг друга в нападениях. С тех пор боевые действия в регионе не прекращаются. С обеих сторон есть потери, как среди военных, так и среди гражданского населения.