В Армении ужесточили режим военного положения

Власти Армении
ужесточили режим военного положения, введенного в стране 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, предусмотрев дополнительные ограничения, сообщается на сайте правительства.
Согласно решению кабмина, нельзя публиковать передачи, ставящие под сомнение обороноспособность Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. "Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций", - говорится в решении кабмина.
За соблюдением установленных правил должна следить полиция Армении, которая наделена полномочиями по прекращению распространения информации, временному изъятию или аресту печатного оборудования, радио- и аудиовещательной техники, копировальных аппаратов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.