В Армении ужесточили режим военного положения

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенного в стране 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, предусмотрев дополнительные ограничения, сообщается на сайте правительства.

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Согласно решению кабмина, нельзя публиковать передачи, ставящие под сомнение обороноспособность Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. "Должностным лицам органов государственного управления и местного самоуправления запрещается обнародование передач, критикующих, опровергающих, ставящих под сомнение эффективность или каким-либо образом обесценивающих деятельность, связанную с обеспечением правового режима военного положения и государственной безопасности, в том числе выступлений и публикаций", - говорится в решении кабмина.

За соблюдением установленных правил должна следить полиция Армении, которая наделена полномочиями по прекращению распространения информации, временному изъятию или аресту печатного оборудования, радио- и аудиовещательной техники, копировальных аппаратов.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.