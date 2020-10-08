Карабах: образец войны будущего

Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего.

Азербайджан ежедневно отчитывается об уничтожении множества артиллерийских установок, РСЗО, систем ПВО и прочей военной техники, особенно танков. Минобороны Армении тоже рапортует о своих масштабных успехах. Каждая из сторон демонстрирует видеоотчеты в качестве подтверждения боевых результатов. Подобные сведения, как это водится, завышены каждой из сторон. Тем не менее уже очевидно, что в этой пока еще локальной войне особое место занимают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Именно они определяют стратегию и тактику боевых действий. На наших глазах формируется некое подобие войн будущего, когда в бой идут машины, управляемые на расстоянии.

Беспилотники сегодня используются едва ли не во всех армиях мира. БПЛА выполняют разведывательные и ударные функции, способны нести различное вооружение или использоваться в качестве «управляемой ракеты» (еще одно название — дрон-камикадзе). Их эффективность была продемонстрирована и во время нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе. На видеосъемке, которую распространяет Азербайджан, видно как беспилотники азербайджанской армии, большей частью турецкого и израильского производства, наносят удары по армянским танкам.

mod.gov.az/ru

Еревана таких видеоотчетов заметно меньше, хотя Армения столь же активно использует БПЛА. У Армении беспилотники на 90 процентов собственного производства — большей частью легкого, разведывательного класса, при этом есть и ударные БПЛА, как, например, «Крунк-25-1» и его дальнейшие модификации. Ударная мощь не так уж и велика, «бомбовая нагрузка» не превышает 15-20 кг тротилового эквивалента, да и скорость этого летательного аппарата на максимальном режиме составляет 140 км/ч. Таковых у Армении несколько десятков, и они теоретически в состоянии уничтожить бронетехнику противника. Однако победами дронов армянская сторона предпочитает не хвастать. Видимо, потому, что таковых не так уж и много. Военные эксперты отмечают, что Армения существенно отстает от азербайджанской армии именно по количеству и качеству беспилотников.

И если Армения использует в основном дроны собственного производства, то армия Азербайджана большей частью израильские — Aerostar, Hermes, Heron, Harop, который Orbiter 2M. А кроме того, ударные БПЛА турецкого производства Bayraktar ТВ2, которые и попали на видеокадры при атаке на армянские танки. Дальность их действия ограничивается 250 км, «бомбовая нагрузка» тоже не столь высока — что-то около 50 килограммов, что подразумевает две ракеты ПТУР или боезаряд в варианте «камикадзе», позволяющий гарантированно уничтожить один танк.

Стоимость ударного беспилотника Hermes составляет порядка 20 млн долларов, а разведывательного Orbiter 2M, которые Азербайджан активно использует (и регулярно теряет) с 2016 года, оценивается в сумму не менее 600 тыс. долларов. Известно, что Баку за последние несколько лет только на системы наблюдения потратил 36 млн долларов. При этом российский танк Т-90, который есть на вооружении как Армении, так и Азербайджана, тянет всего-то на 4,5 млн долларов. «Таранить» его точно не выгодно, нужно только попасть ракетой в цель, которая существенно дешевле танка, и самому беспилотнику уклониться от поражения.

И здесь более экономичными представляются барражирующие снаряды Heron (пусковая установка включает 20 ракет), оснащенные системами оптического или радиолокационного наведения. Этот «дрон-камикадзе» стоит около 100 тыс. долларов. Таким образом, БПЛА стоимостью в сто тысяч долларов способен уничтожить танк, цена которого в десятки раз выше. Для военных это очень наглядная арифметика с точки зрения эффективности боевых действий.

Война за Нагорный Карабах наглядно продемонстрировала эффективность применения БПЛА (прежде они успешно применялись в ходе вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии), что еще раз свидетельствует о смене тактики войн как таковых.

«В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники. Она перед ними абсолютно беззащитна, даже со встроенной динамической защитой. Сегодня танки в том виде, в котором они были, начинают уходить в прошлое, или, по крайней мере, конструкторам надо делать серьезные выводы», — высказал по этому поводу свое мнение военный эксперт Алексей Хлопотов.

Невольно возникает вопрос: а зачем тогда вся эта толстенная броня, за которой укрывается экипаж, который может быть уничтожен точечным и безнаказ