В Степанакерте раздались новые взрывы 

Серия из нескольких взрывов раздалась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.

Одновременно с этим в городе включили сирену воздушной тревоги. Она звучала около 20 минут.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.

Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.