Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Степанакерте раздались новые взрывы 

РИА Новости и ещё 1 22 минуты назад
В Степанакерте раздались новые взрывы
Фото: © РИА Новости
Серия из нескольких взрывов раздалась в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.
Одновременно с этим в городе включили сирену воздушной тревоги. Она звучала около 20 минут.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса
Комментарии 1
Конфликты , Армия , В мире , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе
«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе
Алиев дал обещание Ирану
Алиев дал обещание Ирану
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Армения может смыть Азербайджан
Армения может смыть Азербайджан
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
У коронавируса нашли «полезное» свойство
00:57
У коронавируса нашли «полезное» свойство
Общество
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение