В Баку готовы выпустить армян из Карабаха

Баку готовы открыть в непризнанном Нагорном Карабахе гуманитарные коридоры для армянского населения и военных, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов . Об этом пишет "Интерфакс".

"Азербайджанская сторона в зоне боевых действий, готова открыть гуманитарные коридоры армянского населения, соблюдая нормы международного гуманитарного права. Это обращение также относится к военнослужащим, решившим спасти свою жизнь и сдавшимся добровольно", — сказал Эйвазов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.