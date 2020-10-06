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В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Баку готовы выпустить армян из Карабаха
Фото: Газета.Ru
В Баку готовы открыть в непризнанном Нагорном Карабахе гуманитарные коридоры для армянского населения и военных, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. Об этом пишет "Интерфакс".

"Азербайджанская сторона в зоне боевых действий, готова открыть гуманитарные коридоры армянского населения, соблюдая нормы международного гуманитарного права. Это обращение также относится к военнослужащим, решившим спасти свою жизнь и сдавшимся добровольно", — сказал Эйвазов.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Кавказ , Война, Карабах , Анар Эйвазов , Министерство обороны , Интерфакс , Азербайджан , Баку
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