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Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Азербайджан высказался о миротворцах в Карабахе
Фото: РИА Новости
Для привлечения миротворцев в Нагорный Карабах требуется согласие обеих сторон, Баку такие намерения не озвучивал, заявил РИА Новости начальник управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов.

"По поводу миротворцев я хотел бы ответить словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Для введения миротворцев в зону конфликта требуется обращение и согласие обеих сторон — Армении и Азербайджана. Как вы знаете, Азербайджан такие намерения не озвучивал", — сказал Махмудов.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Конфликты , В мире , Война, Карабах , Дмитрий Песков , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку
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