Армения vs Азербайджан: «Все еще только начинается»

Ход и промежуточные итоги боевых действий вокруг Нагорного Карабаха по-прежнему окутаны густым информационным мраком. Стороны, как заведено в этих краях, охотно докладывают общественности о собственных пусть даже и скромного масштаба победах. И мгновенно опровергают все подобные известия с противоположной стороны фронта.

Фото: AP/TASS AP/TASS

Более или менее очевидно немногое. Ясно, что явно заранее запланированный «блицкриг» президенту Ильхаму Алиеву совершенно не удался. А линия соприкосновения, с воскресенья превратившаяся в линию фронта, после начала ожесточенных боевых действий почти не изменила своих начертаний.

Еще понятно, что и азербайджанцы, и армяне уже втянуты в жесточайшую мясорубку, которой не видно конца. Как долго она продлится и чем закончится?

Уж во всяком случае - не скорым прекращением огня, к которому на днях и Баку , и Ереван прекраснодушно, но совершенно бесполезно призвал Совбез ООН . Если и прекращать стрельбу, то на каких условиях и под чьи гарантии? Об этом матерые ооновские дипломаты не сказали ни слова. Потому что и сами, конечно, не имеют на этот счет ни малейшего представления.

Стало быть, ничего такого на самом деле в Закавказье еще долго не случится. Куда вероятнее, что нынешний вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, в отличие от предыдущих, перерастет в долгую и тотальную войну на полное истощение противника.

Такой вывод, уверен, следует из очень важного заявления президента Алиева, сделанного в среду, 30 сентября: «Мы восстанавливаем историческую справедливость. Историческую справедливость! Карабах – наша родная, исконная, историческая земля. Достаточно взглянуть на историю Карабахского ханства, чтобы каждый увидел - азербайджанский народ веками жил, строил, творил на этих землях. Наш священный очаг – город Шуша был построен азербайджанцами. Находящиеся сегодня под оккупацией земли – это наши исторические земли. Наше дело правое. Мы хотим восстановить свою территориальную целостность, мы имеем на это право, делаем и сделаем это».

Как видите, в этих словах нет даже намека хоть на какой-то политический компромисс, коим, безусловно, могло бы стать прекращение огня по призыву Совбеза ООН. Потому что «по добру-поздорову» вернуть Азербайджану его «исторические земли» - это мгновенная политическая смерть для режима Никола Пашиняна в Ереване. Согласись Пашинян вернуть Алиеву Карабах – его просто сметет собственная улица, в эти дни тоже охваченная невиданным патриотическим угаром и горько оплакивающая все новых и новых своих павших защитников.

Что в этом контексте может представлять собой тотальная война между схватившимися насмерть закавказскими странами? И каковы их шансы победить в ней?

Полагаю, сигналом о начале именно такой войны станет весьма вероятный перенос масштабных боевых действий на территорию собственно Армении . Ключевым плацдармом для такого массированного удара со стороны Азербайджана этом случае, по мнению британского интернет-издания Bellingcat, станет Нахичеванская автономная республика, с южного направления охватывающая Армению. Между прочим, на свободно продающихся в Турции картах давно и очень симптоматично окрашенная в единый цвет с этой союзной Азербайджану страной.

«Одна из главных проблем Армении заключается в том, что Ереван, ее столица, находится в радиусе действия (с территории Нахичеванской автономной республики – «СП») азербайджанских РСЗО «Смерч» (дальность стрельбы до 90 километров – «СП»). И хотя Баку навряд ли рискнет нанести удар по крупному городу, военное командование Армении не может не учитывать такой сценарий», - рассуждают британские военные эксперты Bellingcat.

Они указывают, что если в случае затягивания начавшейся войны Баку выберет именно это направление для решающего удара, первоочередными стратегическими целями для достаточно могущественной азербайджанской артиллерии вероятно станут пусковые установки зенитно-ракетных систем С-300ПС Вооруженных сил Армении, развернутые в окрестностях селений Горис и Кахнут, неподалеку от государственной границы. Уничтожение этих «трехсоток», прикрывающих и воздушное пространство над Нагорным Карабахом, очень опасно для Еревана развязало бы руки боевой авиации Алиева.

Кроме того, в зоне поражения из-под Нахичевани оказались бы и важнейшие автомагистрали противника. В их числе и те, по которым Ереван сегодня осуществляет снабжение воюющего Нагорного Карабаха.

В принципе, в военном отношении у Азербайджана и Турции все давно готово для реализации именно такого сценария войны с Арменией. Еще в 2013 году указом президента Алиева дислоцированный в автономии 5-й армейский корпус ВС Азербайджана был развернут в Отдельную общевойсковую армию. Почти весь ее нынешний офицерский состав получил образование в турецких военно-учебных заведениях. Эта армия почти сплошь с турецким оружием и регулярно проводит совместные учения с турками.

Мало того. Значительное число турецких офицеров служит инструкторами и советниками в азербайджанских частях и подразделениях. А некоторые из них, утверждает пресса, даже негласно командуют ими. Заранее, тщательно и скрупулезно турками совместно с азербайджанцами подготовлен и театр будущих военных действий. Еще в 2018 году возле границы автономии с Арменией в труднодоступной горной местности проведены масштабные инженерные работы по прокладке рокадной автодороги протяженностью в 50 километров в направлении села Арени и стратегической трассы Ереван – Ехегнадзор – Горис – Степанакерт/Мегри. А расстояние между передовыми армянскими и азербайджанскими постами было сокращено до 0,7–1,6 километра.

Если это не заблаговременная подготовка к будущему удару со стороны Нахичевани, то что это?

Абсолютно точно – если эта война затянется и получит еще больший пространственный размах, полное преимущество окажется у Азербайджана. Не только потому, что его армия более многочисленна и лучше оснащена, чем противник. Просто всем очевидно, что Баку сегодня воюет с Ереваном не в одиночку. Турция не просто за спиной у Алиева. Она, по сути, уже плечом к плечу на линии фронта против армян.

Этого факта в Стамбуле даже и не пытаются скрывать. Так, 30 сентября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу признался:

«Мы поддерживаем Украину по вопросу Крыма, Грузию – и мы правы. Точно так же поддерживаем и Азербайджан. Если будет нужно, мы поможем, но сейчас видим, что возможностей Азербайджана хватает. У нас военное сотрудничество с ним, и Азербайджан получил все необходимое ему у других стран, у нас в том числе, и это его право. На поле боя мы можем помочь, если возникнет такая необходимость».

А вот тут мы просто обязаны поговорить о том, какими окажутся позиции России в случае, если события пойдут по рассмотренному выше сценарию. Скажем сразу – очень слабыми. Потому что существенно помочь Пашиняну и его военным ни самостоятельно, ни по линии ОДКБ мы не сможем. Причина проста – единственный канал сообщения между нашими странами на сегодня – по воздуху. До сей поры – через небо Грузии. Но она, скорее всего, по политическим соображениям и под давлением Анкары лишит нас и этой возможности. Детально этот сценарий «СП» рассмотрела 28 сентября в статье «Наша 102-я военная база в Армении может уйти в партизаны»

Кстати, о российской военной базе. Пашинян, конечно, понимает, что ситуация на фронте может пойти по очень неблагоприятному для него сценарию. Поэтому явно держит в уме вариант, при котором наши военные, стоящие пока под Гюмри и Ереваном, вынужденно окажутся в одном окопе с его армией. Во всяком случае, в среду премьер Армении заявил:

«Российская 102-я база - неотъемлемая часть системы безопасности Армении, и в конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться. Имеем ли мы такую ситуацию? Очевидно, нет. Но может быть ситуация, когда потенциал базы может быть использован».

Уверен, что Москва от такого оборота событий будет бежать, как черт от ладана. Но штука в том, что даже бежать нам в Закавказье теперь особенно некуда.

Весьма откровенно это прокомментировала турецкая газета Evrensel. Она считает, что Анкара в действительности «намерена создать на южных задворках России кавказский фронт, взорвать геополитические мины, заложенные в карабахском конфликте, включить его в ось противостояния Ближний Восток — Северная Африка — Восточное Средиземноморье. А Азербайджан для Турции является «проходной пешкой» в этой гроссмейстерской игре сразу на нескольких досках».

«Все еще только начинается», - справедливо заключает Evrensel.

И от понимания этой страшноватой реальности растеряно помалкивающему Кремлю наверняка уже тошно.

А в это время

Они «самым решительным образом» осудили эскалацию насилия и выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Эрдоган немедленно с ходу отверг это предложение. «Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым», — сказал лидер Турции.