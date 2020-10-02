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Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе 

Газета.Ru 59 минут назад
Армения готова к переговорам по прекращению огня
Фото: Минобороны Армении
Армения готова начать переговоры по прекращению огня в непризнанном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ, написал МИД страны в Facebook.
МИД выразил приверженность Армении к мирному урегулированию конфликта.

"Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года", — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Конфликты , В мире , Министерство обороны , МИД
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