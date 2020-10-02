Армения готова к переговорам по прекращению огня

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в непризнанном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ, написал МИД страны в Facebook.

МИД выразил приверженность Армении к мирному урегулированию конфликта.

"Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года", — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.