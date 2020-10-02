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Госдеп заявил о «трениях» между Россией и Ираном в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Госдеп заявил о «трениях» между Россией и Ираном в Сирии
Фото: РИА Новости
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн рассказал, какие цели, по мнению Вашингтона, преследуют Россия и Иран в Сирии.
Рейберн считает, что «существуют трения» между Россией и «иранским режимом», они «естественны», поскольку у Москвы и Тегерана «различные цели и задачи применительно к Сирии», передает ТАСС.
По его словам, Москва стремится к тому, чтобы «Сирия вернулась к нормальности, существовавшей до 2011 года», и осталась «региональным партнером России, региональным клиентом России». Он заявил, что Россия хочет «восстановить прежнюю систему» в Сирии.
Иран же, как заявили в Госдепе, желает сделать из Сирии «центральный элемент иранской империи, военный гарнизон, которым сможет пользоваться „Аль-Кудс“ против региона».
Рейберн заявил, что Иран одержим идеей изменения «демографических характеристик и общества» Сирии, которую, по версии США, хочет превратить из «светского высокообразованного общества» в «сестру — исламскую республику».
Как утверждает Рейберн, «конечные цели» Москвы и Тегерана «сталкиваются между собой», хотя «пока это не выразилось в сломе военного альянса на земле между иранским режимом и Россией». Однако «на более высоком стратегическом уровне» Россия и Иран «все больше расходятся», заявил Рейберн, добавив, что это создает «благоприятную возможность» для США и для урегулирования ситуации в Сирии.
Напомним, в 2019 году секретарь Совбеза России Николай Патрушев прямо назвал Иран союзником России.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Николай Патрушев , Госдеп США , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС , Иран , Москва , Сирия , США , Тегеран
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