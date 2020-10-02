Госдеп заявил о «трениях» между Россией и Ираном в Сирии 

Иран в Сирии. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн рассказал, какие цели, по мнению Вашингтона, преследуют Россия

Рейберн считает, что «существуют трения» между Россией и «иранским режимом», они «естественны», поскольку у Москвы Тегерана «различные цели и задачи применительно к Сирии», передает ТАСС.

По его словам, Москва стремится к тому, чтобы «Сирия вернулась к нормальности, существовавшей до 2011 года», и осталась «региональным партнером России, региональным клиентом России». Он заявил, что Россия хочет «восстановить прежнюю систему» в Сирии.

Иран же, как заявили в Госдепе , желает сделать из Сирии «центральный элемент иранской империи, военный гарнизон, которым сможет пользоваться „Аль-Кудс“ против региона».

Рейберн заявил, что Иран одержим идеей изменения «демографических характеристик и общества» Сирии, которую, по версии США, хочет превратить из «светского высокообразованного общества» в «сестру — исламскую республику».

Как утверждает Рейберн, «конечные цели» Москвы и Тегерана «сталкиваются между собой», хотя «пока это не выразилось в сломе военного альянса на земле между иранским режимом и Россией». Однако «на более высоком стратегическом уровне» Россия и Иран «все больше расходятся», заявил Рейберн, добавив, что это создает «благоприятную возможность» для США и для урегулирования ситуации в Сирии.