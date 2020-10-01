«Политическая война»: Лондон придумал план против России

Великобритания намерена кардинально пересмотреть свою военную концепцию и адаптироваться к условиям «политической войны» с авторитарными государствами, следует из выступления представителей минобороны королевства. В числе потенциальных противников была названа и Россия, которая ранее уже отвечала на обвинения подобного характера.

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер указал на необходимость адаптироваться к условиям «политической войны», которую авторитарные государства, по его мнению, ведут против Соединенного Королевства и Запада в целом. Картер и глава минобороны страны Бен Уоллес представили новую интегрированную концепцию проведения операций британскими ВС, рассчитанную на период до 2025 года (Integrated Operating Concept 2025), в ходе своего выступления на мероприятии, организованном лондонским экспертно-аналитическим центром Policy Exchange.

Китай, В числе стран, которые якобы активно используют для достижения своих целей методы информационной, кибернетической войны и другие «невоенные и военные инструменты», «не ограниченные никаким различием между миром и войной», Картер обозначил Иран КНДР и Россию.

По мнению Картера, режимы этих стран уверены, что втянуты в усиленную форму конфликта непосредственно политического характера, а не кинетического. Он утверждает, что действия этих государств направлены на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной стабильности, а также на борьбу за стратегическое преимущество в важнейших регионах мира.

Генерал вменил в вину России кибератаки против Украины Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), распространение компромата и фейковой информации о вреде вакцин, активное применение частных военных компаний для усиления своего влияния в Африке, а также использование конфликтов на Украине и в Сирии для отработки тактических приемов и закалки нового поколения солдат.

Тем не менее в Великобритании всерьез настроены внедрить военную концепцию. Ее авторы обратили внимание, что привычные средства и методы ведения войны уже устарели и еще сильнее изменятся по мере совершенствования квантовых компьютеров и технологий искусственного интеллекта. Кроме того, возможно появление кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения.

В связи с этим Картер и Уоллес предложили сделать элементом сдерживания потенциального противника активную конкуренцию с ним на его же поле. Для этого необходимо нарастить сотрудничество с иностранными партнерами, усилить британское военное присутствие за рубежом, демонстрировать силу и активизировать участие страны в боевых операциях. При этом подчеркивается, что нельзя допустить открытого военного противостояния.

Представленный документ предполагает расширение понятия «проведение операций» и его разделение с понятием «ведение войн».

Согласно концепции, изменение подхода к конфликтам по мере «размывания грани» между войной и миром потребует «обновления правовых, этических и моральных рамок». Вместе с тем авторы указали на важность того, чтобы проявлять уважение к «правилам, конвенциям и протоколам ведения войны» и не допускать подрыва демократических ценностей.

Другой важный элемент предлагаемой в Великобритании концепции, помимо «сдерживания через конкуренцию», — глубокая интеграция сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил, а также повышение оперативной совместимости с силами союзников. Усиливать взаимодействие планируется как с государствами Североатлантического альянса , так и со странами, не входящими в него.

Кроме того, в Великобритании выступили с предложением о долгосрочной модернизации британского оборонного потенциала на период после 2030 года. Авторы решили, что сделать упор нужно на совершенствовании нелетальных средств поражения «для расширения политических и стратегических возможностей». К тому же, по мнению составителей, важно обратить внимание на использование относительно слабо защищенной, но быстрой и высокомобильной техники, технологий, затрудняющих ее обнаружение, средств ведения огня непрямой наводкой, повышение совместимости платформ и архитектуры используемых систем, широкое применение средств радиоэлектронной борьбы и достижение «информационного преимущества» в ходе военных операций.

Также, как утверждают специалисты, важно снизить зависимость от ископаемых видов топлива.