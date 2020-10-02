Несколько сел в Карабахе эвакуируют из-за обстрелов 

В Нагорном Карабахе проводят эвакуацию жителей сел, расположенных вблизи места боевых действий, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на госминистра Карабаха Григория Мартиросяна

В столичном Степанакерте эвакуация не проводится, отметил госминистр. По его словам, данная мера будет объявлена лишь при соответствующих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил об обстрелах Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами. По данным НКР, есть жертвы среди населения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подвергл