Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?

В уничтожении не менее шести систем противовоздушной обороны в зоне конфликта в Нагорном Карабахе может быть виновна Анкара, пишут СМИ. Журналисты предполагают, что именно турецкие военные управляли беспилотниками, которые совершили атаку. Ранее Турция неоднократно выражала поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе.

Турецкие военные могли управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, написал в Forbes военный эксперт Себастьян Роблин

Специалист обратил внимание, что новости о намерении Азербайджана купить несколько Bayraktar TB2 были еще в июне, но никаких сообщений о закрытии сделки не поступало.

«Возможно, это было сделано незаметно, а возможно, Турция передала Bayraktar TB2 азербайджанским вооруженным силам для помощи в сентябрьском наступлении», — предположил автор.

Он назвал «финальной возможностью» рассмотрение вопроса «Используют ли турецкие военнослужащие беспилотники Bayraktar TB2 для поддержки азербайджанских вооруженных сил?» Кроме того, автор указал на использование Азербайджаном в ходе вооруженного конфликта техники, произведенной Израилем

Минобороны Армении двумя днями ранее заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС. По информации военного ведомства, турецкий самолет, находясь на территории Азербайджана, прикрывал действия вооруженных сил этой республики, которые атаковали армянский город Варденис.

Но в минобороны Азербайджана эту информацию назвали ложной.

Опровергли ее и сами турецкие власти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, который назвал распространение таких сообщений «пропагандистским трюком».

Сразу после обострения конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе 27 сентября Турция пообещала оказать Баку в этой ситуации любую поддержку, которую он запросит.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

В то же время Анкара считает, что сейчас нет необходимости отправлять своих военных в зону конфликта.

Такую позицию турецких властей подтвердил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу . По его словам, Турция может оказать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что любые подобные заявления о военной поддержке Азербайджана только подливают масло в огонь конфликта между странами.

«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса», — подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, рассматривает ли Москва вариант военной поддержки Армении.

Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что политические заявления Турции на тему конфликта в Нагорном Карабахе опасны и не обдуманы. На пресс-конференции, которая прошла в Риге совместно с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, глава Франции выразил обеспокоенность «воинственными заявлениями, которые Турции делала в последние часы, по сути избавляя от скованности в действиях Азербайджан».

Посол Армении в России Вардан Тоганян говорил в интервью РИА «Новости», что Ереван готов применить в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе ракетные комплексы «Искандер», если Турция задействует истребители F-16.

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры», — подчеркнул посол.

При этом он признал, что на данный момент для борьбы с вражескими беспилотниками достаточно и других систем ПВО.