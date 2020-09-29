Меркель, прежде всего, выступила с призывом к обеим сторонам незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговоры. По оценке главы исполнительной власти Германии, площадкой для мирного процесса может стать Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Кроме того, Меркель выразила уверенность, что свой вклад в мирное урегулирование должны внести соседние государства, передаёт RT.

Ранее в Кремле выразили серьёзную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе и также призвали стороны к прекращению боевых действий.

Эскалация армяно-азербайджанского противостояния в районе Нагорного Карабаха произошла в минувшее воскресенье. Стороны обвиняют друг друга в обострении обстановки, а также рапортуют о локальных военных победах. Как отмечает Газета.ру, в результате боевых действий есть погибшие и ранены среди гражданских и военных с обеих сторон.