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Меркель устроила взбучку Пашиняну и Алиеву по телефону 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель провела телефонные переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт.
Меркель, прежде всего, выступила с призывом к обеим сторонам незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговоры. По оценке главы исполнительной власти Германии, площадкой для мирного процесса может стать Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Кроме того, Меркель выразила уверенность, что свой вклад в мирное урегулирование должны внести соседние государства, передаёт RT.
Ранее в Кремле выразили серьёзную обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе и также призвали стороны к прекращению боевых действий.
Эскалация армяно-азербайджанского противостояния в районе Нагорного Карабаха произошла в минувшее воскресенье. Стороны обвиняют друг друга в обострении обстановки, а также рапортуют о локальных военных победах. Как отмечает Газета.ру, в результате боевых действий есть погибшие и ранены среди гражданских и военных с обеих сторон.
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Конфликты , Видео , В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , ОБСЕ , Газета.Ru , Азербайджан , Армения , Германия
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