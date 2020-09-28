Армения готовится к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха, заявил главный советник премьера Армении Никола Пашиняна, экс-министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

«Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. Она преследует свои геополитические интересы. Продолжительность войны будет зависеть от многих факторов: от того, как будут идти боевые действия, от реакции международного сообщества», — передает РИА «Новости» слова Арутюняна.

Он также отметил, что потери сторон уже исчисляются десятками погибших.

«Счет идет на десятки погибших. С азербайджанской стороны еще больше. Более 20 беспилотников сбито, несколько десятков единиц техники, сотни погибших из числа личного состава Азербайджана. У нас тоже десятки погибших», — сказал Арутюнян.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.