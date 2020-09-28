Число жертв среди мирного населения в Карабахе растет

За последние сутки число мирных граждан, которые получили ранения из-за обострения ситуации в Карабахе, увеличилось до 26. Об этом сообщает генпрокуратура Азербайджана. Вчера было известно о 19 пострадавших среди мирного населения.

Как уточнили в пресс-службе генпрокуратуры , в настоящее время военно-политическое руководство Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, пишет РИА Новости.

«В качестве целевых территорий выбраны густонаселенные районы — районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации в государстве.