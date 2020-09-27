Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Нагорном Карабахе сообщили о жертвах среди мирного населения

ИА Regnumиещё 3
23 минуты назад
Среди населения Нагорного Карабаха в результате того, что ВС Азербайджана открыли огонь на линии соприкосновения, есть погибшие и раненые. Об этом 27 сентября сообщил журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
«Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов», — говорится в заявлении омбудсмена. При этом число погибших и пострадавших не уточняется
Также он указал, что утром 27 сентября ВС Азербайджана открыли ракетно-артиллерийский огонь с использованием беспилотных летательных аппаратов, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая Степанакерт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе идут ожесточенные бои.
Конфликты,Кавказ,Артак Бегларян,Азербайджан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители