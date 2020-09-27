В Нагорном Карабахе сообщили о жертвах среди мирного населения

Среди населения Нагорного Карабаха в результате того, что ВС Азербайджана открыли огонь на линии соприкосновения, есть погибшие и раненые. Об этом 27 сентября сообщил журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян

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«Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов», — говорится в заявлении омбудсмена. При этом число погибших и пострадавших не уточняется

Также он указал, что утром 27 сентября ВС Азербайджана открыли ракетно-артиллерийский огонь с использованием беспилотных летательных аппаратов, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая Степанакерт.