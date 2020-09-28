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Азербайджан назвал обострение в Карабахе отечественной войной 

РИА Новости и ещё 23 15 минут назад
Азербайджан: «Это отечественная война»
Фото: РИА Новости
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам администрации главы государства Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает нынешнее обострение в Карабахе как "отечественную войну".

"Для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа. И мы в такие минуты хотели бы видеть настоящую позицию государств", — заявил Гаджиев на брифинге в понедельник.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Конфликты , В мире
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