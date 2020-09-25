Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Корабли Каспийской флотилии защитили экипажи от «химоружия» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 55 минут назад
Экипажи малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии уничтожили дрон условного противника и ликвидировали последствия применения им химоружия в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что условный противник попытался атаковать корабли с помощью дрона, к которому была подвешена капсула с отравляющим веществом.

«Расчетами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат условного противника был уничтожен», — передает ТАСС сообщение Минобороны.

Однако газоанализаторы кораблей обнаружили превышение химических веществ в воздухе. «Экипажи были подняты по тревоге для проведения мероприятий по дезактивации зараженных участков», м отметили в министерстве.
В частности, корпуса кораблей были обработаны дезактивационным средством, а боевые посты и командные пункты были загерметизированы. «Экипажи кораблей выполнили задачи с применением костюмов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты», — пояснили в ведомстве.
Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.
Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.
Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».
Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем Пушков обвинил США в покушении на права СБ ООН Пушков обвинил США в покушении на права СБ ООН
Комментарии
Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Трагически погибла 32-летняя дочь Конкина
Трагически погибла 32-летняя дочь Конкина
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Видео
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение