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В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка 

РИА Новости и ещё 3 22 минуты назад
Постоянный конфликт: Окраины Донецка обстреляли
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Украинские силовики в субботу обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня наблюдатели зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В 20.45 (совпадает с мск) по направлению населённый пункт Пески — населённый пункт Весёлое (окраины Донецка — ред.) зафиксировано 15 выстрелов из стрелкового оружия", — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Конфликты , Армия , В мире , Украина , Донецк
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