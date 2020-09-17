«Киберпартизаны» охотятся на белорусских милиционеров

Главный белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, в прошлом соратник Александра Лукашенко, сообщил 15 августа о подготовке документов для привлечения Батьки к уголовной ответственности в международном суде в Гааге. Такие «заявы» и «хотелки» однозначно свидетельствуют об участии в попытке госпереворота иностранных политических центров, на которые и опираются «бело-красно-белые революционеры».

За день до этого Цепкало предложил развалить к чертям белорусскую экономику, чтобы Лукашенко не мог платить зарплату силовикам. По мнению оппозиционера, предприятия должны прекратить перечисления налогов и продажу валюты, чтобы верные Батьке «менты» оказались на голодном пайке. Мол, иначе не переломить ситуацию в свою пользу.

В отличие от украинских полицейских образца весны 2014 года белорусские милиционеры действуют решительно. По данным пресс-секретаря МВД РБ Ольги Чемодановой, в республике «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных выдворены 544 человека».

В ответ «бело-красно-белые» начали распространять в Сети, в частности, в протестных чатах мессенджера Telegram, информацию о белорусских милиционерах. Очевидно полагая, что так проще запугать силовиков, шантажируя их расправой над родственниками.

Ольга Чемоданова также сообщила о задержании лиц, которые напечатали листовки с личными данными о 29 сотрудниках Мозырского РОВД . Кроме того, появилась информация, что пресечена деятельность сообщества «Партизаны Могилева», куда входило 64 пользователя. По данным МВД РБ, участники группы собирались в лесу в заброшенном помещении. Там они тренировались, отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев. Ясное дело, с правоохранителями. Страшно представить, чем это может кончиться. Неужели гражданской войной?

Теперь угрозы посыпались со стороны неких хакеров, которые называют себя «киберпартизанами», которыми якобы стали работники белорусского IT-сектора. Они уже пригрозили президенту страны Александру Лукашенко обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если аресты протестующих продолжатся. Прозвучало и «последнее предупреждение», если аресты не прекратятся до 13 сентября и Лукашенко не покинет свой пост, « Беларусь забудет, что такое налоги».

Можно не сомневаться, что среди протестующих в Белоруссии есть айтишники, но даже американские эксперты по кибербезопасности убеждены, что «обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы» под силу группам хакеров, работающих на спецслужбы. Так, для написания эффективных эксплойтов (программ, применяемых для проведения атаки на защищенную вычислительную систему критически важных систем) нужны мощные коллективы высокопрофессиональных программистов и фактически безграничное финансирование. Причем, такие работы ведутся длительное время.

Возможно, кто-то из белорусских айтишников имеет доступ к налоговой, энергетической и банковской системе в силу своей профессиональной деятельности, например, в качестве сисадминов. Но использование ими кодов доступа в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия, карается очень строго. В США, к примеру, можно получить чуть ли не пожизненные сроки.

Похоже, именно протестующие сисадмины взломали сайты «Белорусских лотерей», Министерства по налогам и сборам и Белорусской торгово-промышленной палаты, на которых были размещены бело-красно-белые флаги оппозиции. Тем не менее, спровоцировать, скажем, общенациональный блэкаут они не смогут. Там совсем другой уровень защиты, пробить который способны только эксплойты, составленные так называемыми правительственными хакерами.

Как пишет авторитетный американский эксперт по кибербезопасности Роб Соберс, соавтор настольной книги программистов «Изучение Ruby (высокоуровневого языка программирования) — трудный путь», за такие грязные дела, как взломы энергосистем и банковского сектора, берутся все без исключения «продвинутые» правительства, которые проводят тайные кибероперации против экономик враждебных стран.

С учетом того, что сегодня именно на Белоруссию объявлена западная травля, можно не сомневаться, что и против ее ключевых систем осуществляются или готовятся хакерские атаки. Причем, руководят кибервойной янки.

Роб Соберс пишет, что еще в 2018 году Трампом был подписан президентский указ, разрешающий ЦРУ проводить кибератаки против Ирана, Северной Кореи, России и Китая. Эти операции включают в себя дезорганизацию экономики и публичную утечку информации. Можно не сомневаться, что сейчас к этому списку добавили и белесое Полесье.

Не признав Лукашенко в качестве легитимного президента, США и союзники поставили Белоруссию в один ряд с Северной Кореей и Ираном, против которых янки активно используют любое доступное им кибероружие.

«Каноническим примером этого (участия правительственных хакеров) является эксплойт Stuxnet, кибероружие, разработанное американскими военными для вывода из строя центрифуг по обогащению урана в Иране, — сообщает Роб Соберс. — Stuxnet не был похож ни на один другой вирус или «червь», который появился раньше. Вместо того, чтобы просто захватить целевые компьютеры или украсть информацию с них, он вырвался из «цифрового царства», чтобы нанести физический ущерб оборудованию, контролируемому компьютерами».

Так что у американцев есть успешный опыт кибернападений на энергосистемы других стран. В последние годы наиболее эффективно янки обрушивали электроснабжение Венесуэлы, вызывая многочисленные смерти в больницах и большой экономический ущерб.

Если же американцы говорят о каких-то «невозможных русских, китайских или северокорейских правительственных хакерах», то они в определенной степени лукавят, хотя бы потому, что у них есть инструменты контроля цифровой активности в любой точке.

Когда администрация Обамы возложила вину за взлом Sony Pictures в 2014 году на Северную Корею, часть экспертного сообщества по кибербезопасности согласилась с этим, но были и скептики, которые заявили, что США имели прямую возможность мониторить северокорейскую интернет-активность до и во время нападения на Sony. Кстати, об этом подробно написала газета The New York Times, хвалясь, какие янки умники.

С другой стороны, ни для кого не является секретом, что в последние годы интернет постепенно превращается из независимой и неограниченной коммуникационной среды, контролируемой американцами, в Сеть, регулируемую на национальном уровне и ограниченную для влияния извне. По сути, это стало реакцией на цифровое доминирование в мире со стороны Вашингтона.

Иначе говоря, правительства любой (технологически развитой) страны могут контролировать активность тех или иных групп, действующих внутри так называемого государственного суверенного цифрового пространства. Его границы, конечно, условны и обозначены IP-адресами, зарегистрированных, например, в Белоруссии, компьютеров.

Таким образом, Батька точно бы смог обнаружить «киберпартизан», если бы те действовали внутри РБ. В конце концов, Москва помогла бы. Значит, никакие они не партизаны и однозначно — не белорусские, хотя, конечно, им помогают местные айтишники. Если так и дальше пойдет, то, глядишь, скоро в белесом Полесье начнутся блэкауты, как в Венесуэле и крики о неспособности Батьки навести порядок в республике.

Кстати, на странице «киберпартизан» появился пост, в котором сказано, что база личных и служебных данных сотрудников КГБ, ОМОН и МВД РБ взломана и передана редакции Nexta для обнародования 18 сентября. С учетом «хотелок» г-на Цепкало и «бело-красно-белых» лишить милиционеров зарплаты, в том числе за счет обрушения национальной экономики, эта новость однозначно указывает на торчащие в Минске уши Вашингтона. Их-то и должен оборвать Батька.